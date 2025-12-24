जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है… पति के Murder की साजिश रचने वाली महिला का हुआ कत्ल!

Woman who plotted husband murder found dead: एक कहावत है - जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिर जाता है। अमेरिका में रहने वाली एक महिला के साथ भी यही हुआ। इस महिला ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। पति को मौत के घाट उतारने के लिए भाड़े के हत्यारे बुलाए, इस मामले में जेल भी गई। अब वह खुद एक 'पब' के बाहर मृत पाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है महिला आखिरी बार जिस व्यक्ति के साथ देखी गई, उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन बाद में इसे मर्डर करार दिया गया।