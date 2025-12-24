जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है… पति के Murder की साजिश रचने वाली महिला का हुआ कत्ल!

अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली महिला का मर्डर हो गया है। (PC: Tatyana Remley/Facebook))
Woman who plotted husband murder found dead: एक कहावत है - जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिर जाता है। अमेरिका में रहने वाली एक महिला के साथ भी यही हुआ। इस महिला ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। पति को मौत के घाट उतारने के लिए भाड़े के हत्यारे बुलाए, इस मामले में जेल भी गई। अब वह खुद एक 'पब' के बाहर मृत पाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है महिला आखिरी बार जिस व्यक्ति के साथ देखी गई, उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन बाद में इसे मर्डर करार दिया गया।
मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया निवासी 44 वर्षीय तात्याना रेमली (Tatyana Remley) का शव 'प्रिंसेस पब एंड ग्रिल' के बाहर 18 दिसंबर को मिला था। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि ये एक आत्महत्या का मामला है, लेकिन अब हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतका पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। इस मामले में वह दोषी करार दी गई थी और एक साल जेल में भी रही। एक अन्य मामले में उसे अगले साल मार्च में अदालत में पेश होना था।
पुलिस का कहना है कि तात्याना रेमली की मौत गोली लगने से हुई है। मौके पर खाली कारतूस भी बरामद किया गया है। रेमली ने पिछले साल अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने इस काम को अंजाम देने के लिए किराये के हत्यारों को बुलाया था। एक स्टिंग ऑपरेशन में तात्याना रेमली ने यह कबूल किया था कि वह अपने पति की हत्या करवाना चाहती थी और उसने भाड़े के हत्यारों को हायर किया था। हालांकि, वह अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाई।
तात्याना रेमली को पति की हत्या की साजिश के जुर्म में तीन साल की जेल हुई थी, लेकिन वह एक साल में ही छूट गई। इसके बाद उसे आगजनी के एक मामले में आरोपी बनाया गया, जिसकी सुनवाई मार्च, 2026 में होनी थी। इस खुलासे के बाद तात्याना के पति मार्क रेमली उससे अलग हो गए। हालांकि, दोनों ने तलाक नहीं लिया। मार्क रेमली ने पुलिस को बताया कि वह रिहाई के बाद से अपनी पत्नी के संपर्क में थे और हत्याकांड से पहले दोनों की बात भी हुई थी।
पुलिस के मुताबिक, तात्याना रेमली ने मार्क को फोन करके बताया था कि वह एक आदमी से बहुत परेशान है। मार्क ने मदद ऑफर की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आखिरी बार बातचीत के बाद जब मार्क का तात्याना से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तात्याना रेमली को कौन परेशान कर रहा था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग