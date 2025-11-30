हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 146

यह आग 77 साल में लगी हॉन्ग कॉन्ग की सबसे भीषण आग मानी जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि इसे काबू करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा। सरकार ने इस हादसे की जांच अब क्रिमिनल मामले के तौर पर शुरू कर दी है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि, जुलाई 2024 से इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसके निर्माण में नियमों के मुताबिक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था और इसी के चलते यह हादसा हुआ। जांच में सामने आया है कि इसके निर्माण में उपयोग की गई स्टायरोफोम जैसी ज्वलनशील सामग्री और बाहर लगी जाली के कारण यह आग तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत में फैल गई थी।