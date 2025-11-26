शादी से लौट रहे लोगों का भीषण रोड एक्सीडेंट, अफगानिस्तान में 9 लोगों की मौत और 16 घायल

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) एक गंभीर समस्या है। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें दुनियाभर के कई लोग मारे जाते हैं। इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स में घायल होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। रोड सेफ्टी (Road Safety) बेहद ही अहम मुद्दा है, लेकिन इसमें चूक होने या लापरवाही की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान (Afghanistan) में भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है।