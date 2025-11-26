Patrika LogoSwitch to English

शादी से लौट रहे लोगों का भीषण रोड एक्सीडेंट, अफगानिस्तान में 9 लोगों की मौत और 16 घायल

Afghanistan Road Accident: दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगानिस्तान में रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 26, 2025

Accident

Road accident in Afghanistan (Representational Photo)

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) एक गंभीर समस्या है। हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें दुनियाभर के कई लोग मारे जाते हैं। इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स में घायल होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। रोड सेफ्टी (Road Safety) बेहद ही अहम मुद्दा है, लेकिन इसमें चूक होने या लापरवाही की वजह से रोड एक्सीडेंट्स के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान (Afghanistan) में भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है।

गहरे गड्ढे में गिरा व्हीकल

अफगानिस्तान में फरयाब (Faryab) प्रांत के पश्तून कोट (Pashtun Kot) जिले में मंगलवार की रात को रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया। लोग शादी से अपने घर लौट रहे थे। तभी उनका व्हीकल बेकाबू हो गया और सड़क से पलटकर गहरे गड्ढे में गिर गया।

9 लोगों की मौत

अफगानिस्तान में फरयाब प्रांत के पश्तून कोट जिले में हुए इस रोड एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

16 लोग घायल

इस रोड एक्सीडेंट में 16 लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

किस वजह से हुआ एक्सीडेंट?

मामले की जांच शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में सड़कों की खराब स्थिति, ओवरस्पीडिंग और लापरवाही से व्हीकल चलाने की वजह से अक्सर ही इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं।

