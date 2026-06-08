8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लाल सागर में इज़रायल के खिलाफ होगी नेवी नाकेबंदी, हूती के सैन्य अधिकारी ने किया ऐलान

Naval Blockade For Israel In Red Sea: इज़रायल और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू होता लग रहा है। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य अधिकारी ने लाल सागर में इज़रायल के खिलाफ नेवी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 08, 2026

Red sea

लाल सागर (File Photo)

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) ने आज, सोमवार, 8 जून को एक बार फिर एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू होता लग रहा है। ईरान ने तड़के सुबह इज़रायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं जो अप्रैल में सीज़फायर के बाद यह इज़रायल पर ईरान का पहला हमला था। ईरान के हमले के बाद इज़रायल ने भी ईरान में तेहरान, तबरेज, इस्फहान क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने उत्तरी इज़रायल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान के हमले का यमन (Yemen) के हूती विद्रोहियों ने भी समर्थन किया है और अब इज़रायल के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेते हुए लाल सागर (Red Sea) में इज़रायल के खिलाफ नेवी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है।

यमन के सैन्य अधिकारी ने की घोषणा

हूती के सैन्य अधिकारी याह्या कासिम सरी (Yahya Qasim Saree) ने इज़रायल के जहाजों के लिए लाल सागर में नेवी नाकेबंदी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब लाल सागर में इज़रायल से जुड़े सभी जहाज वैध सैन्य लक्ष्य हैं और हूती विद्रोही भी इन जहाजों पर हमला कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल सागर में हूतियों का प्रभाव काफी ज़्यादा है।

कौन है याह्या सरी?

याह्या सरी यमन में सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के नेतृत्व वाली यमनी सशस्त्र सेना के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। यह सेना हूती विद्रोहियों से संबद्ध यमन की सशस्त्र सेना का एक विद्रोही गुट है।

क्या हूती विद्रोही फिर करेंगे इज़रायल पर हमले?

हूती विद्रोही शुरू से ईरान के समर्थक हैं। ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही पहले ही इज़रायल पर हमला करने से पीछे नहीं हटे हैं और साथ ही लाल सागर में भी काफी समय से इज़रायली जहाजों पर हमले करते आए हैं। इज़रायली सेना भी अक्सर ही हूती ठिकानों पर हमले करने से पीछे नहीं हटी है। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हूती विद्रोही एक बार फिर इज़रायल के खिलाफ हमले शुरू कर सकते हैं और इज़रायली सेना भी इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Jun 2026 02:32 pm

Hindi News / World / लाल सागर में इज़रायल के खिलाफ होगी नेवी नाकेबंदी, हूती के सैन्य अधिकारी ने किया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तुरंत कम हो टकराव और बहाल हो शांति

India Calls for De-escalation in West Asia Conflict
विदेश

Iran US War Update: जब्त संपत्तियों को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट पर भड़का ईरान, दावे को बताया बकवास

Iran US War Update
विदेश

हिंद महासागर में आइलैंड क्यों खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानें वजह?

TRUMP
विदेश

‘ऊपर से तेज धमाके की आवाजें आ रही हैं’, ईरानी हमले के बाद इजरायली शेल्टर में छिपे US एम्बेसडर

Israel-Iran War update
विदेश

बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमले तेज, बलूच उग्रवादियों ने कई पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए

Attacks on Pakistan Army
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.