बर्फ से बनी बस्तियों में मंगल पर रह सकेंगे इंसान? वैज्ञानिकों की रोचक खोज

मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक नई संभावना तलाशी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर बर्फ भविष्य में इंसानी सभ्यताओं की नींव बन सकती है। मंगल ग्रह का वातावरण बेहद कठोर है। वहाँ तापमान शून्य से -120 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साथ ही इसका न तो घना वातावरण है और न ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को ठंड और खतरनाक स्पेस रेडिएशन से बचाना एक चुनौती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ इन दोनों समस्याओं का समाधान बन सकती है।