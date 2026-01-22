“हां मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन…”, दावोस में ट्रंप ने कह दी विवादित बात

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) में शामिल होने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी गए हैं। इस दौरान ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में आसमान में ही तकनीकी खराबी आने की वजह से उसे वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे ट्रंप की यात्रा करीब दो घंटे टल गई, लेकिन बाद में वह दूसरे विमान से दावोस पहुंचे। विश्व आर्थिक मंच के दौरान ट्रंप अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे और इस दौरान उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया।