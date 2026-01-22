“हां मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन…”, दावोस में ट्रंप ने कह दी विवादित बात

Donald Trump at WEF (Photo - Washington Post)
स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) में शामिल होने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी गए हैं। इस दौरान ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में आसमान में ही तकनीकी खराबी आने की वजह से उसे वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे ट्रंप की यात्रा करीब दो घंटे टल गई, लेकिन बाद में वह दूसरे विमान से दावोस पहुंचे। विश्व आर्थिक मंच के दौरान ट्रंप अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे और इस दौरान उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया।
विश्व आर्थिक मंच के दौरान अपने भाषण की तारीफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा, "मेरा भाषण अच्छा रहा और इसे अच्छी समीक्षा मिली। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। आमतौर पर मुझे एक भयानक तानाशाह कहा जाता है। हां मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी-कभी आपको एक तानाशाह की ज़रूरत होती है।" गौरतलब है कि ट्रंप को मीडिया ही नहीं, दुनियाभर में कई लोग तानाशाह बुलाती है क्योंकि वह अपने अधिकारों का अपनी मनमर्जी और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
ट्रंप के इस विवाद से नया विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ट्रंप खुलेआम तानाशाह होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप के चेहरे से अच्छे इंसान का मुखौटा हट गया है।
