ईरानी शहरों में फिर धमाके: बमबारी के बाद सांसद की ट्रंप को सीधी धमकी- ‘अमेरिकी सैनिकों को बनाएंगे कैदी’

US-Israel and Iran War: मध्य पूर्व में US-इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध 15वें दिन भी भयंकर रूप ले चुका है। निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने वीडियो बयान में घोषणा की है कि इस्लामिक रिपब्लिक के गिरते ही ट्रांजिशन सिस्टम उनके नेतृत्व में सत्ता संभालने को तैयार है। उन्होंने कहा, 'ट्रांजिशन सिस्टम मेरे नेतृत्व में तैयार है। जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगी, हम सबसे कम समय में व्यवस्था, सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि की स्थिति बहाल करेंगे।' अर्थशास्त्री सईद ग़ासेमीनेजाद के नेतृत्व में कमिटी ने विशेषज्ञों का चयन किया है, जो देश के अंदर और बाहर से सहयोग के लिए तैयार हैं। पहलवी ने कहा कि कई ईरानी विशेषज्ञ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद करने को उत्सुक हैं।