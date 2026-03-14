Inside Story: ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका और लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले के क्या हैं मायने ?

इनसाइड स्टोरी यह है कि अमेरिका और इजराइल एक सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अमेरिका का खार्ग द्वीप पर हमला करने का सीधा मकसद ईरान की आर्थिक ताकत को पंगु बनाना है, ताकि वह हिजबुल्लाह ( Israel Hezbollah War), हूतियों और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को फंड न दे सके। वहीं, लेबनान में इजराइल की आक्रामक कार्रवाई (Lebanon Bombardment) का उद्देश्य अपनी उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करना और हिजबुल्लाह के रॉकेट नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करना है। यह लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि ऊर्जा और अस्तित्व की जंग बन चुकी है।