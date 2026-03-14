दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट, 1,000 फीट ऊंची उठी लावा की लपटें

हवाई के किलाउआ (Kilauea) ज्वालामुखी में एक बार फिर भीषण विस्फोट होने की खबर सामने आई है। बता दें कि किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह लगातार वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन की नजर में बना हुआ है। दिसंबर 2024 से जारी ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण यहां समय समय पर लावा फव्वारे और गैस के बादल देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में ताजा विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी के क्रेटर से लगभग 1000 फीट ऊंचाई तक लावा की लपटें उठी, जिसके चलते आसमान में आग के फव्वारें जैसा नजारा बन गया। इसके चलते आसपास के इलाके में तनाव बढ़ गया। इसके बाद से स्थायनी प्रशासन और वैज्ञानिक टीमों ने स्थिति पर लगातार निगरानी बनाई हुई है।