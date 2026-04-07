‘मैं पहले बिज़नेसमैन हूं, मुझे ईरान का तेल चाहिए’, ट्रंप ने फिर कह दी मन की बात

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel) की वजह से तबाही मची हुई है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सीज़फायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री (रक्षा मंत्री) पीट हेग्सेथ (Pete Hegseth) ने ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी है। इस हमले में ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के भंडार और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। अब ट्रंप ने ईरान के तेल के बारे में एक बार फिर अपने मन की बात कह दी है।