कौन है पाकिस्तानी वकील ईमान मजारी, जानें क्यों उन्हें और उनके पति को सुनाई गई 17 साल की सजा

इस मामले में सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमान माजरी और उनके पति तथा वकील हादी अली चट्ठा पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने के आरोप में दोनों को मिलाकर 17 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री अत्यधिक आपत्तिजनक और राज्य विरोधी थी। यह फैसला उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया, जब वे सुनवाई के लिए अदालत जा रहे थे। फैसले ने यह संकेत दिया कि पाकिस्तान में ऑनलाइन अभिव्यक्ति को लेकर कानूनों का सख्ती से इस्तेमाल किया जा रहा है।