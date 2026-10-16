फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? भारत को लेकर IMF की चेतावनी

IMF की अक्टूबर 2026 की ‘एशिया-पैसिफिक रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट’ के अनुसार, भारत ने इस संकट के बीच काफी समझदारी से काम लिया है। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद भारत ने दुनिया के अन्य हिस्सों से कच्चा तेल खरीदकर अपनी आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया। जून तक देश में तेल की आपूर्ति संघर्ष से पहले वाले स्तर पर आ गई थी। लेकिन IMF का मानना है कि केवल नए स्रोतों से तेल खरीदना ही काफी नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि कीमतें बढ़ीं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बनना तय है।