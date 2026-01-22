कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव बढा़, सोखने की क्षमता हो रही कम

दुनिया के आधे से ज़्यादा कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के लिए सिर्फ 32 जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) कंपनियाँ ज़ि म्मेदार हैं। शीर्ष प्रदूषक राज्य-नियंत्रित सऊदी अरामको ने 170 करोड़ टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जित किया। निजी कंपनियों में एक्सॉनमोबिल सबसे बड़ा प्रदूषक है, जिसका उत्सर्जन 61 करोड़ टन रहा। यह कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर सऊदी अरामको और एक्सॉनमोबिल को सर्वाधिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची में रखकर देखा जाए, तो ये क्रमश: दुनिया के पांचवे और नौंवे सबसे बड़े प्रदूषक होंगे। यह खुलासा कार्बन मेजर्स डेटाबेस की ताजा रिपोर्ट में हुआ है।