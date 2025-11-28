इमरान खान पर आया बड़ा अपडेट, पूर्व मंत्री ने कह दी यह बात…

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें इमरान खान को बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया था। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह अदियाला जेल से लीक हुई है और इमरान की मौत हो गई है। यह अफवाह तब तेज हुई जब PTI के एक छोटे नेता ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया कि "इमरान भाई अब हमारे बीच नहीं हैं।" लेकिन फैक्ट-चेक में यह सामने आया कि तस्वीर पुरानी है, जब इमरान को चोट लगी थी। पाकिस्तान के जेल प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इमरान पूरी तरह फिट हैं और नियमित मेडिकल चेकअप हो रहा है। फवाद चौधरी ने इसे "प्रोपेगंडा" बताते हुए कहा, "ये वही लोग हैं जो इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोहे की तरह मजबूत हैं।"