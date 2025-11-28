इमरान खान पर आया बड़ा अपडेट, पूर्व मंत्री ने कह दी यह बात…

Imran Khan(Photo-ANI)
Imran Khan Alive: पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जेल में मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, लेकिन पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry Statement) ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। फवाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, "इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ और जिंदा (Imran Khan Alive) हैं। ये अफवाहें सत्ता पक्ष की साजिश है, ताकि PTI () को कमजोर किया जा सके।" यह बयान PTI समर्थकों के बीच राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की गहराई।
पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें इमरान खान को बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया था। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह अदियाला जेल से लीक हुई है और इमरान की मौत हो गई है। यह अफवाह तब तेज हुई जब PTI के एक छोटे नेता ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया कि "इमरान भाई अब हमारे बीच नहीं हैं।" लेकिन फैक्ट-चेक में यह सामने आया कि तस्वीर पुरानी है, जब इमरान को चोट लगी थी। पाकिस्तान के जेल प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इमरान पूरी तरह फिट हैं और नियमित मेडिकल चेकअप हो रहा है। फवाद चौधरी ने इसे "प्रोपेगंडा" बताते हुए कहा, "ये वही लोग हैं जो इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोहे की तरह मजबूत हैं।"
फवाद चौधरी खुद PTI से जुड़े रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में हैं और उनकी रिहाई के प्रयास तेज हो गए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले दो हफ्तों में PTI के कई नेता, जैसे महमूद मौलवी और इमरान इस्माईल, जेल जाकर इमरान खान से मिले हैं। फवाद ने कहा, "हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं। अगले 10-15 दिनों में राजनीतिक कैदियों, खासकर इमरान खान की रिहाई पर सकारात्मक खबर आ सकती है ।"
उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान खान के बारे में अफवाहें फैला कर PTI को तोड़ने की साजिश रची रही है। फवाद ने PTI कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और इमरान खान के नाम पर एकजुट रहें। यह बयान PTI के लिए बड़ी राहत है।
इमरान खान को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था, तब से वे अदियाला जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार, विद्रोह भड़काने और राज्य के खिलाफ साजिश रचने के कई केस चल रहे हैं। PTI का दावा है कि ये सारे केस राजनीतिक प्रतिशोध भर हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के एक केस में जमानत पर सुनवाई टाली, जिससे अफवाहें और तेज हो गईं। फवाद चौधरी ने बताया कि जेल के अंदर इमरान खान PTI के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई "माइनस वन फॉर्मूला" स्वीकार नहीं होगा। फवाद ने कहा, "इमरान खान PTI के चेहरा, संस्थापक और ताकत हैं। बिना उनके पार्टी अधूरी है।"
फवाद के बयान के बाद PTI कार्यालयों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाहौर में आयोजित एक रैली में सैकड़ों लोगों ने नारे लगाए, "इमरान खान जिंदा है!"। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें और रिहाई के लिए दबाव बनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान राजनीतिक सुलह की दिशा में कदम हो सकता है, क्योंकि हाल ही में सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की खबरें आई हैं।
बहरहाल, फवाद चौधरी का यह बयान पाकिस्तानी राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। इमरान खान की रिहाई से PTI मजबूत हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या ये अफवाहें खत्म होंगी? यह तो आने वाले दिन बताएंगे। क्यों कि PTI समर्थक उत्साहित हैं, X पर #ImranZinda ट्रेंड कर रहा है। विपक्षी दलों ने फवाद के बयान का स्वागत किया है, लेकिन PML-N ने इसे "ड्रामा" बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग