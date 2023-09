सज़ा रद्द होने और जमानत मिलने के बावजूद जेल में हैं इमरान खान, जानिए कब तक खानी होगी हवालात की हवा

सज़ा रद्द होने और जमानत मिलने के बावजूद जेल में हैं इमरान खान, जानिए कब तक खानी होगी हवालात की हवा

नई दिल्लीPublished: Sep 18, 2023 06:58:31 pm Submitted by: Tanay Mishra

Imran Khan Is Still In Jail: इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली सज़ा में राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। पर इसके बावजूद इमरान अभी भी जेल में ही है।

Imran Khan is still in jail