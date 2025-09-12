कौन हैं परमिता त्रिपाठी, क्या राजदूत बदलने से भारत और कुवैत के रिश्तों पर असर पड़ेगा ?

Paramita Tripathi Ambassador Kuwait: भारत सरकार ने कुवैत में भारत की नई राजदूत (Indian Ambassador to Kuwait 2025) के तौर पर वरिष्ठ राजनयिक परमिता त्रिपाठी की नियुक्ति की है। परमिता त्रिपाठी (Paramita Tripathi IFS profile) जल्द ही कुवैत में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस नई नियुक्ति के बाद एक सवाल सामने आता है–क्या इससे भारत और कुवैत के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आएगा ? भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध (India Kuwait relations) रहे हैं। इन रिश्तों की नींव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर टिकी है। दोनों देशों ने 2021-22 में अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह एक अहम पड़ाव था, जिसने दोनों देशों के सहयोग को और मजबूती दी।