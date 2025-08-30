ड्रैगन के साथ​ रिश्तों में कड़वाहट के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा के मायने, जानिए

India-China Border Tension: भारत और चीन के बीच खट्टे-मीठे रिश्ते (India-China relations) रहे हैं और कभी-कभी तो इनमें बहुत अ​धिक कड़वाहट भी घुली है। कभी हिंदी चीनी भाई-भाई नारा गूंजा तो कभी दोनों देशों के बीच जंग भी हुई। सरहद पर भी तनातनी का माहौल रहा।​ दोनों देशों के बीच तिब्बत, गलवान घाटी और अरुणाचल प्रदेश विवाद और तनाव का विषय रहे। चीन पाकिस्तान का मित्र माना जाता है और यहां तक कि भारत-पाक संघर्ष के समय भी उसने चीन का साथ दिया था। टैरिफ विवाद के कारण अमेरिका से रिश्तों में आई खटास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) सात साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुँचे। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )की टैरिफ़ नीतियों के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में आई अचानक आई कड़वाहट को देखते हुए यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर सभी की नज़र है।