ट्रंप को Tariff के मुद्दे पर कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, बौखलाकर बोले- यह फैसला देश को बर्बाद कर देगा

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सभी टैरिफ लागू हैं। अपील अदालत का फैसला गलत है कि सभी टैरिफ हटा देने चाहिए। लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की होगी। अगर ये टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए बड़ी आपदा होगी। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घाटा हमारे किसानों और उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बेहतरीन मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करने का सबसे अच्छा जरिया है। बता दें कि यह फैसला अमेरिका द्वारा फरवरी में चीन, कनाडा और मैस्किको पर लगाए गए रेसिप्रॉकल टैरिफ से जुड़ा है।