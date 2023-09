भारत का कनाडा को 'जैसे का तैसा', राजनयिक को बर्खास्त करते हुए 5 दिन में देश छोड़ने के लिए कहा

नई दिल्लीPublished: Sep 19, 2023 12:27:45 pm Submitted by: Tanay Mishra

India Goes Tit For Tat With Canada: कनाडा के भारत के खिलाफ झूठे आरोप के बाद भारतीय राजनयिक को बर्खास्त करने पर अब भारत ने भी एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के कदम पर जैसे का तैसा एक्शन लिया है।

PM Narendra Modi and Justin Trudeau