जॉर्जिया से 300 दक्षिण कोरियाई मजदूरों की वापसी: क्या भारत के हजारों प्रवासी श्रमिकों को भी राहत मिलेगी ?

Indian migrant workers safety abroad: दक्षिण कोरिया ने जॉर्जिया में हुंडई के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र पर हुए बड़े पैमाने पर छापे (South Korea Georgia raid) के बाद हिरासत में लिए गए 300 से अधिक अपने नागरिकों को रिहा कर घर वापस भेजने (Worker repatriation) का फैसला किया है। यह घोषणा रविवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के मुख्य सचिव कांग हून-सिक ने की। उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, और जल्द ही श्रमिकों को घर लाने के लिए चार्टर विमान भेजा जाएगा। इससे विदेशों की जेलों में बंद हजारों प्रवासी मजदूरों (Overseas worker safety) को भी राहत मिलने की उम्मीद जागी है।