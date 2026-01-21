दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- देशों पर लगाए गए…

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हुए कहा कि वह “बर्फ का एक टुकड़ा, ठंडा और खराब जगह पर” मांग रहे थे। ट्रंप ने कहा कि यह इलाका “दुनिया की शांति और दुनिया की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है”, जबकि यह भी कहा कि यह उस डिफेंस शील्ड की तुलना में “छोटी सी मांग” है जो US ने NATO और डेनमार्क को ऑफर किया था।