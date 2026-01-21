21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- देशों पर लगाए गए…

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, तो पूरी दुनिया समृद्ध होती है। यह इतिहास का गवाह है। जब आर्थिक मंदी आती है, तो आप सब भी उसी राह पर चलते हैं। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 21, 2026

दावोस में ट्रंप ने 70 मिनट का दिया भाषण (Photo-IANS)

Trump Davos Visit: स्विट्जरलैंड के दावोस में बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 70 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका वापस आ गया है, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, मज़बूत और बेहतर। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पवनचक्कियां पूरे यूरोप में फैली हुई हैं और बेवकूफ लोगों द्वारा खरीदी गई बेकार चीज़ें हैं।

टैरिफ लगाने की दी थी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दवाओं की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

हर देश के शेयर बाजारों में आई तेजी

उन्होंने विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले लगभग हर देश के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने दुनिया के 40 प्रतिशत देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे में कमी आई है।

अमेरिका दुनिया का आर्थिक इंजन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, तो पूरी दुनिया समृद्ध होती है। यह इतिहास का गवाह है। जब आर्थिक मंदी आती है, तो आप सब भी उसी राह पर चलते हैं। 

उन्होंने कहा कि आज दोपहर मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि हमने यह आर्थिक चमत्कार कैसे हासिल किया, हम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को अभूतपूर्व स्तर तक कैसे पहुँचाने का इरादा रखते हैं, और शायद आप भी, और आपके क्षेत्र भी, हमारे कार्यों का अनुसरण करके बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। 

ग्रीनलैंड के बारे में कही ये बात

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हुए कहा कि वह “बर्फ का एक टुकड़ा, ठंडा और खराब जगह पर” मांग रहे थे। ट्रंप ने कहा कि यह इलाका “दुनिया की शांति और दुनिया की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है”, जबकि यह भी कहा कि यह उस डिफेंस शील्ड की तुलना में “छोटी सी मांग” है जो US ने NATO और डेनमार्क को ऑफर किया था।

ये भी पढ़ें

ट्रंप को ‘नोबेल’ सौंपने पर मचा विवाद, नोबेल फाउंडेशन ने कहा– पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता
विदेश
Nobel Peace Prize 2025, Maria Corina Machado, Donald Trump Nobel Controversy, Nobel Foundation Statement,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 09:00 pm

Hindi News / World / दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- देशों पर लगाए गए…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया

विदेश

16 साल की नाबालिग की इस्लामी शादी पर बड़ा एक्शन, इमाम को जेल की सजा

16 Year Old Girl Marriage
विदेश

हमेशा जवान रहने का फॉर्मूला:हार्वर्ड के ब्रेन एक्सपर्ट ने बताए बुढ़ापे को मात देने वाले ये 6 जादुई मंत्र

Brain Health Habits
विदेश

पाकिस्तान की बर्बादी शुरू! तालिबान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, भारत को डबल फायदा

Shehbaz Sharif
विदेश

ट्रंप का दावोस में 'शक्ति प्रदर्शन': यूरोप को दिखाई आंख और ग्रीनलैंड डील पर दुनिया को चौंकाया, क्या विमान की खराबी थी कोई बड़ी साजिश?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.