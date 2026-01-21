मोदी जैसा कोई नहीं: ट्रंप ने भारत के लिए खोल दिए दिल के दरवाजे, जानें क्या है नया प्लान

ट्रंप ने स्पष्ट कहा, हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। दोनों देश पिछले साल फरवरी से बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर से अधिक करना है। भारत अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया (दुनिया में सबसे ऊंचा), और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25%। इसके बावजूद ट्रंप ने आशावाद जताया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा कि दोनों देश सक्रिय बातचीत में हैं और जल्द समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि वे मोदी के साथ मिलकर ट्रेड इम्बैलेंस कम करेंगे।