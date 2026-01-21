21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मोदी जैसा कोई नहीं: ट्रंप ने भारत के लिए खोल दिए दिल के दरवाजे, जानें क्या है नया प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें शानदार इंसान बताया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वे भारत के साथ एक बड़ी और लाभकारी ट्रेड डील करने के लिए काफी उत्साहित हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 21, 2026

pm modi and trump

pm modi and trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) दावोस में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति खुलकर सम्मान जताया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को फैंटास्टिक मैन और मेरा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सम्मान रखता हूं। वह बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हम जल्द ही एक अच्छी ट्रेड डील करेंगे। यह बयान टैरिफ धमकियों के बीच आया है, जहां अमेरिका ने भारत पर 50% तक ड्यूटी लगाई है।

ट्रंप का मोदी के प्रति खास लगाव

ट्रंप ने बार-बार मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "मोदी जैसा कोई नहीं। वह मजबूत लीडर हैं और हमारी दोस्ती सच्ची है।" ट्रंप ने मोदी को "फैंटास्टिक मैन" कहते हुए व्यक्तिगत दोस्ती का जिक्र किया। यह उनकी पुरानी प्रशंसा का हिस्सा है, जहां वे मोदी को "दुनिया के सबसे अच्छे लीडर" में से एक मानते हैं। दावोस में ट्रंप ने WEF एड्रेस के बाद मीडिया से बात की, जहां उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

ट्रेड डील पर नया प्लान और भरोसा

ट्रंप ने स्पष्ट कहा, हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। दोनों देश पिछले साल फरवरी से बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर से अधिक करना है। भारत अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया (दुनिया में सबसे ऊंचा), और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25%। इसके बावजूद ट्रंप ने आशावाद जताया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा कि दोनों देश सक्रिय बातचीत में हैं और जल्द समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि वे मोदी के साथ मिलकर ट्रेड इम्बैलेंस कम करेंगे।

टैरिफ के बीच सकारात्मक संकेत

ट्रंप के बयान से भारत-अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड नेगोशिएशन में क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन पर फोकस रहेगा। ट्रंप ने मोदी की तारीफ से राजनीतिक संदेश भी दिया कि व्यक्तिगत दोस्ती से व्यापारिक मतभेद सुलझ सकते हैं। भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है।
ट्रंप का यह बयान दावोस में भारत के लिए सकारात्मक रहा, जहां वैश्विक नेता मौजूद थे। आने वाले महीनों में ट्रेड डील की उम्मीद बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें

दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 10:25 pm

Hindi News / World / मोदी जैसा कोई नहीं: ट्रंप ने भारत के लिए खोल दिए दिल के दरवाजे, जानें क्या है नया प्लान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया

विदेश

16 साल की नाबालिग की इस्लामी शादी पर बड़ा एक्शन, इमाम को जेल की सजा

16 Year Old Girl Marriage
विदेश

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- देशों पर लगाए गए…

विदेश

हमेशा जवान रहने का फॉर्मूला:हार्वर्ड के ब्रेन एक्सपर्ट ने बताए बुढ़ापे को मात देने वाले ये 6 जादुई मंत्र

Brain Health Habits
विदेश

पाकिस्तान की बर्बादी शुरू! तालिबान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, भारत को डबल फायदा

Shehbaz Sharif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.