मोदी जैसा कोई नहीं: ट्रंप ने भारत के लिए खोल दिए दिल के दरवाजे, जानें क्या है नया प्लान

pm modi and trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) दावोस में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति खुलकर सम्मान जताया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को फैंटास्टिक मैन और मेरा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सम्मान रखता हूं। वह बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हम जल्द ही एक अच्छी ट्रेड डील करेंगे। यह बयान टैरिफ धमकियों के बीच आया है, जहां अमेरिका ने भारत पर 50% तक ड्यूटी लगाई है।
ट्रंप ने बार-बार मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "मोदी जैसा कोई नहीं। वह मजबूत लीडर हैं और हमारी दोस्ती सच्ची है।" ट्रंप ने मोदी को "फैंटास्टिक मैन" कहते हुए व्यक्तिगत दोस्ती का जिक्र किया। यह उनकी पुरानी प्रशंसा का हिस्सा है, जहां वे मोदी को "दुनिया के सबसे अच्छे लीडर" में से एक मानते हैं। दावोस में ट्रंप ने WEF एड्रेस के बाद मीडिया से बात की, जहां उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
ट्रंप ने स्पष्ट कहा, हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। दोनों देश पिछले साल फरवरी से बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर से अधिक करना है। भारत अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया (दुनिया में सबसे ऊंचा), और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25%। इसके बावजूद ट्रंप ने आशावाद जताया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा कि दोनों देश सक्रिय बातचीत में हैं और जल्द समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि वे मोदी के साथ मिलकर ट्रेड इम्बैलेंस कम करेंगे।
ट्रंप के बयान से भारत-अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड नेगोशिएशन में क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन पर फोकस रहेगा। ट्रंप ने मोदी की तारीफ से राजनीतिक संदेश भी दिया कि व्यक्तिगत दोस्ती से व्यापारिक मतभेद सुलझ सकते हैं। भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है।
ट्रंप का यह बयान दावोस में भारत के लिए सकारात्मक रहा, जहां वैश्विक नेता मौजूद थे। आने वाले महीनों में ट्रेड डील की उम्मीद बढ़ गई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग