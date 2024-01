एक दशक में 10 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनोमी बनने की ओर भारत

मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर होते वैश्विक निवेश चक्र के बावजूद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे भारत की विकास यात्रा के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं।

India on track to become a 10 trillion dollar economy in a decade