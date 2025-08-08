हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों से बाज आएं पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत ने दोनों को किया खबरदार

Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh: बांग्लादेश में 3,582 और पाकिस्तान में 334 हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले (Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh) होने की बात सामने आई है। इस पर भारत ने दोनों देशों को चेतावनी दी है। भारत सरकार ने कहा कि भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा (India UNHRC statement)उठाया है। जानकारी के अनुसार सन 2021 से अब तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा (Minority attacks Pakistan) की 3,582 घटनाएं दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से अहमदिया समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा (Religious violence Bangladesh) और भेदभाव के बीच न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और पूजा स्थलों व कब्रिस्तानों पर हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।"
विशेषज्ञों ने कहा, "हम धर्म या आस्था के आधार पर कमज़ोर समुदायों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा की ख़बरों से स्तब्ध हैं।" बयान में आगे कहा गया, "इन समुदायों ने अपने ख़िलाफ़ शत्रुता और नफ़रत की पैरवी के तहत महीनों से लगातार हमले, हत्याएँ और अंतहीन उत्पीड़न देखा है।"
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया कि वह "दण्ड से मुक्ति के उस पैटर्न को तोड़ें, जिसने हमलों और घृणा व हिंसा को भड़काने वाले अपराधियों को बिना रोक-टोक के काम करने की अनुमति दी है।"
बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, "ये हमले मौन आधिकारिक मिलीभगत से होते हैं, जबकि भय का चक्र लोगों और संस्थाओं को इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान बनाए रखने से रोकता है।"
सिंह ने बांग्लादेश के बारे में कहा कि सन 2021 से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 3,582 घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी चिंताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ साझा किया है, जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।"
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने 2021 से अब तक पाकिस्तान के समक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 334 बड़ी घटनाओं को उठाया है और बांग्लादेश में ऐसे 3,582 मामलों को चिन्हित किया है। वहीं और उससे अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और सांप्रदायिक हिंसा, अत्यधिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करने का आग्रह किया है।
सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार की रिपोर्टों पर नियमित रूप से नजर रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रकाश डाला है।