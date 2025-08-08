हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों से बाज आएं पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत ने दोनों को किया खबरदार

Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh: बांग्लादेश में 3,582 और पाकिस्तान में 334 हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले (Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh) होने की बात सामने आई है। इस पर भारत ने दोनों देशों को चेतावनी दी है। भारत सरकार ने कहा कि भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा (India UNHRC statement)उठाया है। जानकारी के अनुसार सन 2021 से अब तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा (Minority attacks Pakistan) की 3,582 घटनाएं दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से अहमदिया समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा (Religious violence Bangladesh) और भेदभाव के बीच न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और पूजा स्थलों व कब्रिस्तानों पर हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।"