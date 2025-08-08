8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों से बाज आएं पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत ने दोनों को किया खबरदार

Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh:भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया है।

भारत

MI Zahir

Aug 08, 2025

Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh
पाकिस्तान से पलायन कर भारत लौटते पाकिस्तानी अल्पसंख्यक। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh: बांग्लादेश में 3,582 और पाकिस्तान में 334 हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले (Religious minority attacks in Pakistan and Bangladesh) होने की बात सामने आई है। इस पर भारत ने दोनों देशों को चेतावनी दी है। भारत सरकार ने कहा कि भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा (India UNHRC statement)उठाया है। जानकारी के अनुसार सन 2021 से अब तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा (Minority attacks Pakistan) की 3,582 घटनाएं दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से अहमदिया समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा (Religious violence Bangladesh) और भेदभाव के बीच न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और पूजा स्थलों व कब्रिस्तानों पर हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।"

ये भी पढ़ें

ममदानी ने हराम कर दी ट्रंप की नींद, हराने के लिए ले रहे एक्सपर्ट की सलाह
विदेश
Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race

हम धर्म के आधार पर कमज़ोर समुदायों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा के खिलाफ

विशेषज्ञों ने कहा, "हम धर्म या आस्था के आधार पर कमज़ोर समुदायों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा की ख़बरों से स्तब्ध हैं।" बयान में आगे कहा गया, "इन समुदायों ने अपने ख़िलाफ़ शत्रुता और नफ़रत की पैरवी के तहत महीनों से लगातार हमले, हत्याएँ और अंतहीन उत्पीड़न देखा है।"

पाकिस्तान दण्ड से मुक्ति का पैटर्न तोड़े

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया कि वह "दण्ड से मुक्ति के उस पैटर्न को तोड़ें, जिसने हमलों और घृणा व हिंसा को भड़काने वाले अपराधियों को बिना रोक-टोक के काम करने की अनुमति दी है।"

ये हमले मौन आधिकारिक मिलीभगत से होते हैं: सिंह

बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, "ये हमले मौन आधिकारिक मिलीभगत से होते हैं, जबकि भय का चक्र लोगों और संस्थाओं को इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान बनाए रखने से रोकता है।"

भारत सरकार ने इस मामले पर चिंता जताई

सिंह ने बांग्लादेश के बारे में कहा कि सन 2021 से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 3,582 घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी चिंताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ साझा किया है, जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।"

पाकिस्तान के समक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का मामला उठाया

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने 2021 से अब तक पाकिस्तान के समक्ष अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम 334 बड़ी घटनाओं को उठाया है और बांग्लादेश में ऐसे 3,582 मामलों को चिन्हित किया है। वहीं और उससे अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और सांप्रदायिक हिंसा, अत्यधिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करने का आग्रह किया है।

सरकार पड़ोसी देशों में हिंसा और अत्याचार पर नजर रख रही

सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार की रिपोर्टों पर नियमित रूप से नजर रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रकाश डाला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

पाकिस्तान की खबरें

World News in Hindi

Updated on:

08 Aug 2025 06:19 pm

Published on:

08 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / World / हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों से बाज आएं पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत ने दोनों को किया खबरदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.