होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमला बिल्कुल मंजूर नहीं, UN में भारत का कड़ा संदेश

Middle East Tension: संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते खतरों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में सुरक्षित और शिपिंग फ्रीडम को तुरंत बहाल करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनी रहे।