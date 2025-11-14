भारत-सऊदी अरब में हो सकता है नया समझौता: कपड़े की क्वालिटी और इनवेस्ट से दोनों देशों में क्या बदलेगा

India Saudi Textile Deal: भारत और सऊदी अरब जल्द ही कपड़ा व्यापार (India Saudi Textile) दुगुना करने वाला समझौता कर सकते हैं। दोनों देशों के अधिकारी इस डील (Textile Trade Deal) को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सऊदी अरब भारत से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और परिधान आयात करना चाहता है। कपड़ा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह एमओयू अपने आखिरी दौर में है। इसमें शुल्क कम करने व विशेष उत्पादों पर साझेदारी और कई तरह के सहयोग की बात हो रही है। भारत फिलहाल सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा आपूर्तिकर्ता है। सन 2024 में भारत ने वहां 517.5 मिलियन डॉलर के कपड़े निर्यात (Indian Fabric Exports) किए हैं, जो सऊदी के कुल आयात का 11.2 प्रतिशत है। सऊदी अरब ने पिछले साल दुनिया भर से 6.27 अरब डॉलर के कपड़े और परिधान खरीदे हैं। इनमें परिधान 65%, कपड़ा 15%, कालीन 8% और तैयार सामान 6% शामिल रहा। उधर चीन 46% हिस्से के साथ नंबर एक पर है, लेकिन सऊदी अरब (Saudi Arabia Investment) भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है।