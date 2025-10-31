सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, उमराह वीज़ा के नियम में किया बड़ा बदलाव

सऊदी अरब (Saudi Arabia) सरकार ने उमराह वीज़ा (Umrah Visa) के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। सऊदी अरब की सरकार के हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह वीज़ा के नियमों में संशोधन करते हुए इसकी एंट्री अवधि को कम करने का फैसला लिया है। अब वीज़ा मिलने के बाद एंट्री की अवधि जारी करने की तारीख से सिर्फ 30 दिन तक ही वैध रहेगी, जो पहले 90 दिन तक वैध रहती थी।