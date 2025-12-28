मंगल मिशन के लिए उम्मीद जगी, इंसानों की लैंडिंग के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान

मंगल पर इंसानों को ले जाने को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है वहां एक सुरक्षित लैंडिंग स्थल की पहचान। इसी दिशा में अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी की वैज्ञानिक एरिका लुजी के एक शोध ने ऐसी ही जगह खोजी है। लुजी ने बताया कि मंगल के अमेजोनिस प्लेनिशिया क्षेत्र में सतह से एक मीटर से भी कम गहराई पर बर्फ मौजूद हो सकती है। यह इलाका अच्छी लैंडिंग साइट हो सकता है। अगर इंसानों को मंगल पर भेजना है तो पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन, ईंधन और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए भी जरूरी होगा। सतह के पास मौजूद बर्फ को आसानी से निकाला जा सकता है, जिससे धरती से भारी सामान ले जाने की जरूरत कम हो जाएगी।