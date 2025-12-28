भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

यह सुरंग 324.7 किमी लंबे उरुमकी-युली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जिसे बनाने में पांच वर्ष का समय लगा है। इस सुरंग की खासियत है कि यह अधिकतम 1,112 मीटर की गहराई तक जाती है और 16 भूवैज्ञानिक फॉल्ट जोन से होकर गुजरती है। इसे दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है।