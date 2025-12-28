28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

भारत में जहां अरावली पर्वतमाला को लेकर बवाल चल रहा है। इस बीच, चीन ने खतरनाक पहाड़ों को चिरकर दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसववे टनल बना दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 28, 2025

World Longest Tunnel

चीन ने बनाई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल। (फोटो- X/@sinoprise)

चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस रफ्तार और जिस पैमाने पर विकसित कर रहा है। वह कई बार इंजीनियरिंग के चमत्कार जैसा होता है।

एक ऐसा ही इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना चीन ने शिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस क्षेत्र में तैयार किया है। यहां दुनिया की सबसे लंबी हाईवे वे टनल को खोल दिया गया है। तियानशान शेंगली टनल की लंबाई 22.13 किलोमीटर है।

चीनी अधिकारियों के अनुसार यह दुनिया की सबसे लंबी हाई वे टनल है। यह टनल चीन में बेहद दुर्गम तियानशान पर्वत माला के आरपार बनाई गई है।

सुरंग को बनाने में लगे 5 साल

यह सुरंग 324.7 किमी लंबे उरुमकी-युली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जिसे बनाने में पांच वर्ष का समय लगा है। इस सुरंग की खासियत है कि यह अधिकतम 1,112 मीटर की गहराई तक जाती है और 16 भूवैज्ञानिक फॉल्ट जोन से होकर गुजरती है। इसे दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है।

भारत में अरावली को लेकर क्या है विवाद?

इधर, भारत में अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए एक नई परिभाषा तय की है, जिसके अनुसार 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर दायरे वाली पहाड़ियों को अरावली रेंज माना जाएगा।

माना जा रहा है कि इससे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी, लेकिन खनन माफियाओं को भी फायदा हो सकता है।

पर्यावरण विषेशज्ञों का कहना है कि अरावली पहाड़ियां उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान की धूल को रोकती हैं और दिल्ली-NCR की हवा को शुद्ध रखती हैं। अगर अरावली की पहाड़ियां खत्म हो गईं, तो दिल्ली-NCR की हवा और भी प्रदूषित हो जाएगी।

क्या है सरकार का तर्क?

इस पर सरकार का तर्क है कि नई परिभाषा से अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण होगा और खनन को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया को अरावली की पहाड़ियों का नक्शा बनाने का निर्देश दिया है।

कहां-कहां हो रहे विरोध प्रदर्शन?

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए राजस्थान के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, बूंदी, झालावाड़ और नीमकाथाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने पैदल मार्च निकाला और अरावली बचाओ आंदोलन का समर्थन किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

Save Aravalli Hills

Published on:

28 Dec 2025 06:55 am

Hindi News / World / भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मंगल मिशन के लिए उम्मीद जगी, इंसानों की लैंडिंग के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान

AI Generated Image
विदेश

सोमालीलैंड को इजरायल की मान्यता से बवाल क्यों? अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन भी हैं खिलाफ

Benjamin Netanyahu
विदेश

हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक संगठन का बयान आया सामने, जानें क्या कहा

bangladesh,bangladesh minority attacks,
विदेश

ईशनिंदा और अत्याचार: बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों बढ़ रहा है खतरा? 71 केस दर्ज होने से हड़कंप

violence Bangladesh
विदेश

पाकिस्तान पुलिस का एक्शन, 6 आतंकियों का किया एनकाउंटर

Pakistan police
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.