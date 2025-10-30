ट्रंप के फरमान पर अमेरिका करेगा परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू, जानिए किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपंस

गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने सोमवार को एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका के साथ प्लूटोनियम डिस्पोज़ल एग्रीमेंट (Plutonium Disposal Agreement) को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। यह समझौता साल 2000 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान बचे 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने या परमाणु ईंधन में बदलने का वादा किया था, ताकि नए परमाणु हथियार न बन सकें। 2016 में रूस ने इसे निलंबित कर दिया था और अब पुतिन ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह परमाणु निरस्त्रीकरण का महत्वपूर्ण कदम था। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने का फैसला, रूस के प्लूटोनियम डिस्पोज़ल एग्रीमेंट को खत्म करने के फैसले की वजह से लिया है।