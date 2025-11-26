अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को ज़बरदस्त फायदा! 5.3 हज़ार करोड़ बढ़ा सीफूड एक्सपोर्ट

Indian seafood exports (Photo - ANI)
भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों देश इसके काफी नज़दीक हैं। इस समय भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ है। इसमें से 25% बेस टैरिफ है और एक्स्ट्रा 25% टैरिफ रूसी तेल की खरीद पर लगाया गया है। ट्रेड डील के बाद भारत पर टैरिफ काफी कम हो जाएगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाए थे, तब लगा था कि काफी नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी साफ कर दिया था कि भारत, अमेरिकी टैरिफ के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को एक बड़े सेक्टर में ज़बरदस्त फायदा हुआ है।
अमेरिकी टैरिफ की बड़ी चुनौती के बावजूद भारत का सीफूड एक्सपोर्ट (Seafood Exports) बढ़ा है। इस साल अप्रैल-अक्टूबर तक के सीफूड एक्सपोर्ट के आंकड़े पर गौर किया जाए, तो यह पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने इस बारे में जानकारी दी।
गोयल ने बताया कि पिछले साल अप्रैल-अक्टूबर तक भारत का सीफूड एक्सपोर्ट 4.21 बिलियन डॉलर्स (करीब 37 हज़ार करोड़ रुपये) था। इस साल अप्रैल-अक्टूबर तक भारत का सीफूड एक्सपोर्ट बढ़कर 4.82 बिलियन डॉलर्स (करीब 43 हज़ार करोड़ रुपये) हो गया है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के 7 महीने की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में सीफूड एक्सपोर्ट में 600 मिलियन डॉलर्स (करीब 5.3 हज़ार करोड़ रुपये) का इजाफा हुआ है।
सीफूड एक्सपोर्ट करने वाले टॉप देशों की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका अहम योगदान है। गोयल ने भारत के सीफूड एक्सपोर्ट बढ़ने की तारीफ करते हुए कहा कि यह लगातार बढ़ेगा। अमेरिकी टैरिफ से चुनौतियाँ ज़रूर सामने आएंगी, लेकिन भारत डटकर इन चुनौतियों का सामना करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा।
