अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को ज़बरदस्त फायदा! 5.3 हज़ार करोड़ बढ़ा सीफूड एक्सपोर्ट

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों देश इसके काफी नज़दीक हैं। इस समय भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ है। इसमें से 25% बेस टैरिफ है और एक्स्ट्रा 25% टैरिफ रूसी तेल की खरीद पर लगाया गया है। ट्रेड डील के बाद भारत पर टैरिफ काफी कम हो जाएगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाए थे, तब लगा था कि काफी नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी साफ कर दिया था कि भारत, अमेरिकी टैरिफ के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को एक बड़े सेक्टर में ज़बरदस्त फायदा हुआ है।