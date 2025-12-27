क्या खत्म हो जाएगी जंग? ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, इधर रूस ने बढ़त बनाने के लिए कर दिया बड़ा हमला

जेलेंस्की ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से युद्ध रोकने को लेकर सकारात्मक बाचतीत हुई है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि हम पूर्वी यूक्रेन (डोनबास) के नियंत्रण वाले इलाकों से अपने सैनिक हटा सकते हैं, लेकिन रूस को भी वहां से अपने सैनिक हटाने होंगे और वहां पर असैन्य क्षेत्र बनाना होगा। जिसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे। इधर, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि शांति के लिए धीमी लेकिन लागातार ठोस प्रक्रिया चल रही है।