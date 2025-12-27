क्या खत्म हो जाएगी जंग? ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, इधर रूस ने बढ़त बनाने के लिए कर दिया बड़ा हमला

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: X Handle Thee Krishna.)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराना चाहते हैं। इसी मसले को लेकर कल यानी रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप से जेलेंस्की मुलाकात होगी। यहां होने वाली बातचीत चार साल से जारी रूस-यूक्रेन जंग को खत्म कराने के सिलसिले में महत्वपूर्ण बातचीत होगी।
एक्स पर पोस्ट कर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिखा कि शांति के प्रयास में हम एक दिन भी बेकार नहीं जाने दे सकते हैं। शांति के लिए हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया है, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
जेलेंस्की ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से युद्ध रोकने को लेकर सकारात्मक बाचतीत हुई है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि हम पूर्वी यूक्रेन (डोनबास) के नियंत्रण वाले इलाकों से अपने सैनिक हटा सकते हैं, लेकिन रूस को भी वहां से अपने सैनिक हटाने होंगे और वहां पर असैन्य क्षेत्र बनाना होगा। जिसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे। इधर, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि शांति के लिए धीमी लेकिन लागातार ठोस प्रक्रिया चल रही है।
माना जा रहा है कि युद्ध रोकने को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ग्रीन सिग्नल भेजा है। पुतिन की ओर से उनके विदेशी मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने टेलीफोन पर अमेरिकी अधिकारियों से बात की है। लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जीते हुए इलाकों से अपने सैनिक हटाने पर सहमत होने का संकेत नहीं दिया है।
रूस खनिज संपदा से संपंन्न औद्योगिक इलाके डोनबास पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है। इसलिए पुतिन वहां के बाकी बचे थोड़े से हिस्से से भी यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की शर्त लगा रहे हैं। बीते चार सालों में रूसी सेना ने डोनबास के 90 प्रतिशत क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है।
इस बीच रूस के ताजा गाइडेड बम हमले में यूक्रेन के नियंत्रण वाले जपोरीजिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है और तीन घायल हुए हैं। रूसी हमले में खार्कीव में भी दो लोग मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बड़ा हमला किया है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर कहा, "राजधानी में धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस फोर्स काम कर रही हैं। उन्होंने कीव में रहने वाले लोगों से शेल्टर होम में रहने को कहा है।
