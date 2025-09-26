भारत ने EU के साथ की मजबूत साझेदारी,जानें आतंकवाद के खिलाफ कैसे दोहराई शून्य सहिष्णुता

India-EU Relations: विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज ने यूरोपीय संघ की विदेश कार्रवाई सेवा की महासचिव बेलेन मार्टिनेज कार्बोनेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत-यूरोपीय संघ के संबंध (India-EU Relations) और मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। यह मुलाकात दोनों पक्षों के बीच सहयोग (Global South Support) बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पीड़ितों के मित्र समूह की छठी मंत्रिस्तरीय बैठक में राजदूत जॉर्ज ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खतरे को उजागर करते हुए भारत की शून्य सहिष्णुता नीति (Zero-Tolerance Terrorism) को दोहराया। जॉर्ज ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ वैश्विक एकजुटता जरूरी है। भारत ने हमेशा आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदमों की वकालत की है।