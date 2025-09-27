Tariff: टैरिफ के मामले में कितने पर्सेंट पर अमेरिका से बात हो सकती है फाइनल, आ गई राहत भरी खबर

जयशंकर ने सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। बातचीत के बाद, रुबियो ने कहा कि भारत उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में चल रही बातचीत का स्वागत किया।