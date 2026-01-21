क्या है डेटा एंबेसी? भारत और यूएई खोलेंगे पहला अंतरराष्ट्रीय डिजिटल दूतावास

जिस तरह कोई देश दूसरे देश में अपना दूतावास खोलता है, उसी तरह डेटा एंबेसी में वह देश अपना जरूरी डिजिटल डेटा (जैसे सरकारी रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी, नागरिकों से जुड़ा अहम डेटा) सुरक्षित रखता है, लेकिन यह डेटा किसी दूसरे देश में रखा जाता है। इसका मकसद साइबर हमलों, आपदाओं या भू-राजनीतिक संकटों की स्थिति में डिजिटल डेटा पर संप्रभुता सुनिश्चित करना होता है। इस एंबेसी में सरकारी कंप्यूटर सर्वर होते हैं।