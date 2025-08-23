रूस से तेल खरीदने पर चीन पर टैरिफ नहीं लगाया, तो भारत पर क्यों ? जयशंकर की ट्रंप को दो टूक

India US Trade Tension 2025: भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों ट्रेड, रूसी तेल खरीद, और रणनीतिक मुद्दों को लेकर खींचतान (India US Trade Tension 2025)चल रही है। इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत अपनी तीन प्रमुख "रेड लाइन्स" पर कोई समझौता (Jaishankar Russian Oil Comment) नहीं करेगा। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत के किसानों और छोटे उत्पादकों के हित सबसे पहले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी (India China Oil Tariff Comparison)है, लेकिन भारत की प्राथमिकताएं तय हैं। उनका कहना था, "हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, न ही राष्ट्रीय हितों से समझौता करेंगे।"