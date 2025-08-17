India-US Trade Deal: ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिया बड़ा झटका, छठे दौर की बातचीत टली

India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की बातचीत को टाल दिया है। यह बातचीत नई दिल्ली में 25 से 29 अगस्त तक होने वाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दौरे का संभावित रिशेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने पर इस अतिरिक्त टैरिफ को लगाने का एलान किया था। इससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो जाएगा।