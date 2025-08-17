India-US Trade Deal: ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिया बड़ा झटका, छठे दौर की बातचीत टली

India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की बातचीत को टाल दिया है। यह बातचीत नई दिल्ली में 25 से 29 अगस्त तक होने वाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दौरे का संभावित रिशेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने पर इस अतिरिक्त टैरिफ को लगाने का एलान किया था। इससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिनों पहले एक सवाल के जवाब में कहा था कि जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। दरअसल, ANI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, क्या आप व्यापार वार्ताएं तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मसला हल नहीं होता तब तक नहीं।
दरअसल, अमेरिका की मंशा है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर के दरवाजे उसके लिए खोल दे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के आने से भारतीय किसानों की आमद प्रभावित होगी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों की हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत किसानों की हितों से समझौता नहीं करेगा। किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूं।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर रहा। वहीं, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 191 डॉलर का व्यापार होता है।