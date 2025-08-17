Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

India-US Trade Deal: ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिया बड़ा झटका, छठे दौर की बातचीत टली

India-US Trade Deal: 25 से 29 अगस्त तक होने वाली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की छठे राउंड की बातचीत टल गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दौरे का संभावित रिशेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके कारण भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगना तय माना जा रहा है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 17, 2025

PM Modi and Donald Trump
ट्रेड डील पर बातचीत टली ( फोटो - एएनआई )

India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की बातचीत को टाल दिया है। यह बातचीत नई दिल्ली में 25 से 29 अगस्त तक होने वाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दौरे का संभावित रिशेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने पर इस अतिरिक्त टैरिफ को लगाने का एलान किया था। इससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो जाएगा।

ट्रेड डील पर ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिनों पहले एक सवाल के जवाब में कहा था कि जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। दरअसल, ANI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, क्या आप व्यापार वार्ताएं तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मसला हल नहीं होता तब तक नहीं।

ये भी पढ़ें

Alaska Summit के बाद पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए ट्रंप को भिजवाया प्रस्ताव, क्या है रूस की मांग?
विदेश
अलास्का समिट (फोटो-White House)

क्या चाहता है अमेरिका?

दरअसल, अमेरिका की मंशा है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर के दरवाजे उसके लिए खोल दे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के आने से भारतीय किसानों की आमद प्रभावित होगी।

भारत किसानों के हित के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों की हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत किसानों की हितों से समझौता नहीं करेगा। किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

भारत और अमेरिका के बीच कितना कारोबार

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर रहा। वहीं, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 191 डॉलर का व्यापार होता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Aug 2025 08:01 am

Hindi News / World / India-US Trade Deal: ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिया बड़ा झटका, छठे दौर की बातचीत टली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.