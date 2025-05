भारत ने अमेरिका को ‘ज़ीरो टैरिफ’ ट्रेड डील का प्रस्ताव दिया, Donald Trump ने किया खुलासा

India US zero tariff trade deal: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिका को एक शून्य टैरिफ व्यापार समझौता ( India US zero tariff trade deal) करने का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर सभी प्रकार के आयात शुल्क ( India import duties on US goods) खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने (Trump on India trade agreement) कहा कि भारतीय अधिकारियों ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसके तहत अमेरिका से आने वाले सामान पर लगभग सभी टैक्स समाप्त (Zero tariff proposal India Trump) कर दिए जाएंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका-भारत के बीच व्यापार और टैरिफ पर नई बातचीत चल रही है।