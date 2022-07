भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए बनेगा दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश! संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब है, वहीं चीन की आबादी 1.426 अरब है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने ताजा रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया कि नवंबर 2022 के बीच में तक दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में एक अच्छा दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 1950 के बाद से अब दुनिया की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 में आबादी के बढ़ने की दर 1% कम हुई है।

India will overtake China to become the world's most populous country by 2023! UN report claims