Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

जापान में प्रवासी भारतीयों ने कहा, ‘पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं ‘

PM Modi support: जापान में प्रवासी भारतीयों ने दरभंगा में पीएम मोदी पर की गई अपशब्दों की कड़ी निंदा की है।

भारत

MI Zahir

Aug 30, 2025

PM Modi support
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर। (फोटो: ANI.)

PM Modi support: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ बिहार के दरभंगा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। खासकर, जापान ( PM Modi Japan visit) में बसे भारतीयों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा (PM Modi support) की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश के लिए जो कार्य किए हैं, उससे विपक्ष परेशान हो गया है और इसलिए उन्होंने ऐसी गलत टिप्पणियां की हैं। दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपशब्दों की टिप्पणी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी को जन्म दिया है। जापान में बसे भारतीयों का मानना है कि यह सब राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी निंदनीय भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।

एनआरआई सदाशिव शेट्टी ने किया पीएम मोदी का समर्थन

मंगलौर के निवासी और जापान में लंबे समय से रह रहे एनआरआई सदाशिव शेट्टी ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पीएम मोदी देशहित में काम कर रहे हैं और उनके प्रयासों की बदौलत आज हमें जापान में इतना सम्मान मिल रहा है।" शेट्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा किया है और जापान में भी लोग अब उनके बारे में जानने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

PM Modi ने जापान के प्रधानमंत्री को दिया भारतीय हस्तशिल्प से बना यह खूबसूरत अनमोल उपहार
विदेश
Indian craftsmanship gifts

आज हर कोई उन्हें जानता है

"भारत के प्रधानमंत्री का नाम पहले कभी जापान में इतना प्रमुख नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हर कोई उन्हें जानता है। जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, भारत के बारे में जापान में एक नई जागरूकता आई है।"

आपत्तिजनक भाषा पर उठे सवाल

जापान में भारतीय समुदाय के सदस्य प्रदीप ने भी पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ बोलने वाले हमेशा होते हैं, लेकिन इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। प्रधानमंत्री मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं, और उनका सम्मान होना चाहिए।" प्रदीप ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

मोदी के 10 साल के कार्यकाल की सराहना

प्रदीप ने आगे कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्षों में कई अहम विकास किए हैं। जब पीएम मोदी जापान आते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। उनके कारण भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है।" उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से असहमत होने का अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करें।

पीएम मोदी की सरकार के कार्यों की महत्ता

बहरहाल इस घटना से यह स्पष्ट है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है और वे किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करते। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि पीएम मोदी ने न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी देश की छवि को नया मुकाम दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

pm modi

Published on:

30 Aug 2025 05:08 pm

Hindi News / World / जापान में प्रवासी भारतीयों ने कहा, ‘पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं ‘

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.