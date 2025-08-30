जापान में प्रवासी भारतीयों ने कहा, ‘पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं ‘

PM Modi support: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ बिहार के दरभंगा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। खासकर, जापान ( PM Modi Japan visit) में बसे भारतीयों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा (PM Modi support) की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश के लिए जो कार्य किए हैं, उससे विपक्ष परेशान हो गया है और इसलिए उन्होंने ऐसी गलत टिप्पणियां की हैं। दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपशब्दों की टिप्पणी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी को जन्म दिया है। जापान में बसे भारतीयों का मानना है कि यह सब राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी निंदनीय भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।
मंगलौर के निवासी और जापान में लंबे समय से रह रहे एनआरआई सदाशिव शेट्टी ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पीएम मोदी देशहित में काम कर रहे हैं और उनके प्रयासों की बदौलत आज हमें जापान में इतना सम्मान मिल रहा है।" शेट्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा किया है और जापान में भी लोग अब उनके बारे में जानने लगे हैं।
"भारत के प्रधानमंत्री का नाम पहले कभी जापान में इतना प्रमुख नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हर कोई उन्हें जानता है। जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, भारत के बारे में जापान में एक नई जागरूकता आई है।"
जापान में भारतीय समुदाय के सदस्य प्रदीप ने भी पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ बोलने वाले हमेशा होते हैं, लेकिन इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। प्रधानमंत्री मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं, और उनका सम्मान होना चाहिए।" प्रदीप ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
प्रदीप ने आगे कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्षों में कई अहम विकास किए हैं। जब पीएम मोदी जापान आते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। उनके कारण भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है।" उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से असहमत होने का अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करें।
बहरहाल इस घटना से यह स्पष्ट है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है और वे किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करते। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि पीएम मोदी ने न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी देश की छवि को नया मुकाम दिया है।