जापान में प्रवासी भारतीयों ने कहा, ‘पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं ‘

PM Modi support: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ बिहार के दरभंगा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। खासकर, जापान ( PM Modi Japan visit) में बसे भारतीयों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा (PM Modi support) की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश के लिए जो कार्य किए हैं, उससे विपक्ष परेशान हो गया है और इसलिए उन्होंने ऐसी गलत टिप्पणियां की हैं। दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपशब्दों की टिप्पणी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी को जन्म दिया है। जापान में बसे भारतीयों का मानना है कि यह सब राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी निंदनीय भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।