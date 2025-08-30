पीएम मोदी जापान का दौरा पूरा करके चीन के लिए हुए रवाना, पुतिन-जिनपिंग से होगी मुलाकात

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का जापान (Japan) दौरा पूरा हो गया है। उनका यह दो दिवसीय दौरा काफी अहम रहा। जापान में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने जापानी पीएम शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की और इस दौरान दोनों लीडर्स के बीच भारत-जापान के बीच कई अहम निवेश समझौतों, पार्टनरशिप, संबंधों में मज़बूती लाने समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जापान के अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों, गवर्नरों, बिज़नेसमैन और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन का सफर किया, इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया और भारत-जापान के बीच सेमीकंडक्टर को-ऑपरेशन पर चर्चा की।
जापान का दौरा पूरा करके पीएम मोदी, चीन के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी, एससीओ - शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (SCO - Shanghai Co-Operation Organization) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। इसका आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तिआंजिन (Tianjin) शहर में होगा।
पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच एससीओ सम्मेलन 2025 के दौरान 31 अगस्त को द्विपक्षीय मीटिंग होगी। एससीओ सम्मेलन 2025 के दौरान ही पीएम मोदी और रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की भी मुलाकात होगी। दोनों, 1 सितंबर को द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे।
पीएम मोदी का यह चीन दौरा 7 साल में पहला ऐसा मौका है जब वह चीन जा रहे हैं। जून 2018 में पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए ही चीन गए थे। 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज़ सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों में संबंध काफी बिगड़ गए थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है।