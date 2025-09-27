पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब, UNGA में भारतीय डिप्लोमैट ने शहबाज शरीफ को दी चुनौती

पाकिस्तानी पीएम ने 26 सितंबर को अपने भाषण के दौरान कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए भारतीय नीतियों पर सवाल उठाए थे। साथ ही शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह दावा भी किया था कि इस दौरान 7 भारतीय विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि, पाकिस्तान बातचीत और कूटनीति के ज़रिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करता है और वह भारत के साथ हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। अपने भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने ट्रंप की भी जमकर सराहना की थी। उन्होनें कहा कि, ट्रंप ने युद्ध को टालने में मदद की है इसलिए हमले उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है।