कुवैत पर ईरानी हमले में मारे गए अपने नागरिक की मौत पर भारत ने जताया शोक, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 31वां दिन है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं ईरान भी मिडिल ईस्ट (Middle East) में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। आज, सोमवार, 30 मार्च को ईरान ने तड़के सुबह कुवैत (Kuwait) में एक पावर और वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। मारा गया व्यक्ति कुवैत के पावर और वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट में काम करता था। इस मामले में अब भारत (India) की प्रतिक्रिया सामने आई है।