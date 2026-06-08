‘भारतीय नागरिक ईरान न जाएं और पहले से मौजूद लोग किसी भी तरह छोड़ें देश’, भारत ने जारी की एडवाइज़री

ईरान (Iran) ने आज, सोमवार, 8 जून को तड़के सुबह इज़रायल (Israel) पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। अप्रैल में सीज़फायर के बाद यह इज़रायल पर ईरान का पहला हमला था। ईरान के हमले के बाद इज़रायल ने भी ईरान में तेहरान, तबरेज, इस्फहान क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर उत्तरी इज़रायल पर मिसाइलें दागीं हैं। दोनों देशों के बीच एक बार फिर जंग के गंभीर होने का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच अब ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइज़री जारी की है।