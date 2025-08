अमेरिका में मंदिर जाते समय लापता हुए भारतीय मूल के चार लोगों की सड़क हादसे में मौत

Indian Family Killed in US Car Accident:अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक दर्दनाक हादसे में भारतीय मूल के चार वरिष्ठ नागरिकों की मौत (Indian Americans found dead) हो गई। ये सभी लोग न्यूयॉर्क के बफैलो शहर से एक मंदिर यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ( Indian family US car accident) हो गई। शेरिफ माइक डौघर्टी के अनुसार, मृतकों की पहचान डॉ. किशोर दीवान, आशा दीवान, शैलेश दीवान और गीता दीवान के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, उनकी हल्के हरे रंग की टोयोटा कैमरी 2 अगस्त की रात लगभग 9.30 बजे पश्चिम वर्जीनिया (West Virginia crash Indian victims) के मार्शल काउंटी में बिग व्हीलिंग क्रीक रोड के किनारे एक खड़ी चट्टान के पास मिली थी। मार्शल काउंटी शेरिफ़ माइक डफ़र्टी के कार्यालय ने एक बयान में कहा,प्राथमिक उपचार दल 5 घंटे से ज़्यादा समय तक घटनास्थल पर मौजूद रहा। शेरिफ़ डफ़र्टी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जाँच पूरी होने के बाद आगे की जानकारी जारी दी जाएगी।