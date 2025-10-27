भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

जयशंकर और रुबियो की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील के करीब हैं। दोनों देशों की ट्रेड टीमों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि दोनों देश ट्रेड डील के करीब हैं। ट्रेड डील के मामले पर जानकार लोगों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील के बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15-16% हो सकता है।