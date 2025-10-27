भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio (Photo - EAM's social media)
मलेशिया (Malaysia) के कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) का आयोजन चल रहा है। 26–28 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) कर रहे हैं। भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस बार वर्चुअली रूप से ही इस सम्मेलन से जुड़े, लेकिन उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) कुआलालम्पुर पहुंचे।
आसियान शिखर सम्मेलन की साइडलाइन्स पर आज, सोमवार, 27 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) से हुई। जयशंकर से सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो भी शेयर की।
जयशंकर और रुबियो की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में मुख्य रूप से भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा हुई और इनमें मज़बूती के उपायों पर दोनों में बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा की।
जयशंकर और रुबियो की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील के करीब हैं। दोनों देशों की ट्रेड टीमों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि दोनों देश ट्रेड डील के करीब हैं। ट्रेड डील के मामले पर जानकार लोगों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील के बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15-16% हो सकता है।
