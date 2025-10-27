Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

मलेशिया के कुआलालम्पुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की साइडलाइन्स पर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 27, 2025

Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio

Indian External Minister of Affairs S. Jaishankar with US foreign secretary Marco Rubio (Photo - EAM's social media)

मलेशिया (Malaysia) के कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) का आयोजन चल रहा है। 26–28 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) कर रहे हैं। भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस बार वर्चुअली रूप से ही इस सम्मेलन से जुड़े, लेकिन उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) कुआलालम्पुर पहुंचे।

अमेरिकी विदेश मंत्री से हुई मुलाकात

आसियान शिखर सम्मेलन की साइडलाइन्स पर आज, सोमवार, 27 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) से हुई। जयशंकर से सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो भी शेयर की।

दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

जयशंकर और रुबियो की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में मुख्य रूप से भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा हुई और इनमें मज़बूती के उपायों पर दोनों में बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा की।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के करीब?

जयशंकर और रुबियो की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील के करीब हैं। दोनों देशों की ट्रेड टीमों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि दोनों देश ट्रेड डील के करीब हैं। ट्रेड डील के मामले पर जानकार लोगों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील के बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15-16% हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 10:41 am

Published on:

27 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / World / भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों और ग्लोबल मुद्दों पर की बातचीत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नवजात बच्ची को बड़ी बहन ने चौथी मंजिल से फेंका, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

5-year-old throws newborn out of the window
विदेश

20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

Rape
विदेश

अब रोबोट देंगे बच्चों को जन्म, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर के मां बनने की हुई घोषणा

World First AI Minister from Albania
विदेश

शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर से संघर्ष, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

Pak soldiers
विदेश

टैरिफ तनाव के बीच ट्रंप-शी मुलाकात: रुबियो बोले- ताइवान पर कोई समझौता नहीं, सिर्फ डील पर फोकस

US President Donald Trump China President Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.