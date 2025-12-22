H-1B Visa धारक भारत में फंसे: अमेरिकी दूतावास की नई सोशल मीडिया जांच से हुई बड़ी परेशानी

Vetting Policy: उनकी महफ़िल में मोहब्बत की इनायत देखिए, मुझको दी आवाज और दरबां को इशारा कर दिया। यूएस से दूसरे देशों के लोगों को वहां से निकालने के लिए कुछ इसी तरह की शरारतें की जा रही हैं। पिछले दिनों वॉशिंगटन में इमिग्रेशन दस्तावेज जमा करवाने के लिए कार्यालय गई एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वर्क परमिट रिन्यू कराने के लिए दिसंबर में भारत आए लोग भारत में ही अटक गए हैं। अमेरिका में काम करने वाले ऐसे हजारों भारतीय H-1B वीजा धारक (H-1B Visa Status) इस समय भारत में फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकी दूतावास (US Embassy India) ने अचानक उनकी वीजा इंटरव्यू डेट्स (Trump Immigration Rules) रद्द कर दीं। नई सोशल मीडिया जांच नीति के कारण इंटरव्यू मार्च 2026 या उससे आगे तक टाल दिए गए हैं।