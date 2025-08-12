भारतीय परिवारों को बड़ा झटका: नए अमेरिकी नियम से H-1B बच्चे ग्रीन कार्ड खो सकते हैं, जानिए क्या करें ?

Immigration rules change: अमेरिका में H-1B वीजा (H-1B visa)पर रह रहे भारतीय परिवारों (Indian immigrants USA)के लिए एक बड़ा बदलाव (Immigration rules change) आ रहा है। यूएससीआईएस ने 15 अगस्त, 2025 से नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो बच्चों की ग्रीन कार्ड (Green Card eligibility) प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। नए नियम के अनुसार बच्चों की उम्र की गणना का तरीका बदल जाएगा, जिससे 21 साल की उम्र पूरी करते ही कई बच्चे ग्रीन कार्ड के लिए पात्र नहीं रहेंगे। बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम यानी CSPA पहले भी बच्चों को ग्रीन कार्ड पाने में मदद करता था। इसका मकसद था कि बच्चे 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी ग्रीन कार्ड की पात्रता खो न बैठें। लेकिन अब यूएससीआईएस (USCIS update) ने इस कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत अब वीज़ा बुलेटिन की ‘अंतिम कार्रवाई तिथि’ का इस्तेमाल बच्चों की उम्र तय करने में किया जाएगा। इससे पहले ‘आवेदन दाखिल करने की तिथि’ का इस्तेमाल होता था, जो ज्यादा सुविधाजनक था।