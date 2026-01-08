दीपू दास की हत्या करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या काम करता है आरोपी

दीपू दास की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo-x)
Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में हुई है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहयोग से यासीन को सरुलिया से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यासीन ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसने दीपू चंद्र दास पर हमला किया था और उसके शव को आग लगाई थी।
बता दें कि अब तक इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9 ने कोर्ट के सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है।
दीपू दास की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी, यासीन अराफात शेखबारी मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता था और पिछले 18 महीनों से एक मदरसे में भी पढ़ा रहा था। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद, वे 12 दिनों तक छिप गए, ढाका के विभिन्न मदरसों में घूमते रहे और यहां तक कि फर्जी पहचान के तहत सफ्फा मदरसा में अध्यापन का काम भी हासिल कर लिया।
यासीन अराफात की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि उसने हमले की साजिश रची और दूसरों को दास को निशाना बनाने के लिए उकसाया। स्थानीय समुदाय में उसके नेतृत्व ने कथित तौर पर उसे जल्दी से एक बड़ा समूह जुटाने में सक्षम बनाया, जिससे स्थिति एक घातक हमले में तब्दील हो गई।
पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी यासीन अराफात ने न केवल भीड़ को उकसाया, बल्कि उसे खुद घसीटकर एक चौराहे पर ले गया, जहां उसे एक पेड़ से लटका दिया गया और आग लगा दी गई।
बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दीपू दास की हत्या के बाद पांच और हिंदुओं की मौत हो गई।
1- राजबारी जिले में ग्रामीणों के एक समूह द्वारा अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
2- मयमनसिंह में बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
3- शरियातपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्र दास को भीड़ ने चाकू मारकर आग लगा दी। ढाका में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
4- सोमवार को जेस्सोर जिले में अज्ञात हमलावरों ने अखबार के संपादक और व्यवसायी राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी।
5- नौगांव जिले में, चोरी के संदेह में पीछा कर रहे स्थानीय लोगों के एक समूह से बचने की कोशिश में तालाब में कूदने के बाद एक 25 वर्षीय हिंदू युवक की डूबने से मौत हो गई।
