8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

दीपू दास की हत्या करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या काम करता है आरोपी

Dipu Chandra Das Lynching: दीपू दास की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी, यासीन अराफात शेखबारी मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता था...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 08, 2026

Bangladesh Hindu Man, Dipu Chandra Das Lynching, Main Accused Arrested, दीपू चंद्र दास, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दीपू दास की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo-x)

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में हुई है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहयोग से यासीन को सरुलिया से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यासीन ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसने दीपू चंद्र दास पर हमला किया था और उसके शव को आग लगाई थी।

बता दें कि अब तक इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9 ने कोर्ट के सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। 

क्या करता है आरोपी 

दीपू दास की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी, यासीन अराफात शेखबारी मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता था और पिछले 18 महीनों से एक मदरसे में भी पढ़ा रहा था। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद, वे 12 दिनों तक छिप गए, ढाका के विभिन्न मदरसों में घूमते रहे और यहां तक ​​कि फर्जी पहचान के तहत सफ्फा मदरसा में अध्यापन का काम भी हासिल कर लिया।

पुलिस ने क्या कहा? 

यासीन अराफात की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि उसने हमले की साजिश रची और दूसरों को दास को निशाना बनाने के लिए उकसाया। स्थानीय समुदाय में उसके नेतृत्व ने कथित तौर पर उसे जल्दी से एक बड़ा समूह जुटाने में सक्षम बनाया, जिससे स्थिति एक घातक हमले में तब्दील हो गई।

पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी यासीन अराफात ने न केवल भीड़ को उकसाया, बल्कि उसे खुद घसीटकर एक चौराहे पर ले गया, जहां उसे एक पेड़ से लटका दिया गया और आग लगा दी गई।

दीपू दास के बाद 5 और हिंदुओं की हुई मौत

बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दीपू दास की हत्या के बाद पांच और हिंदुओं की मौत हो गई। 

1- राजबारी जिले में ग्रामीणों के एक समूह द्वारा अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

2- मयमनसिंह में बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

3- शरियातपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्र दास को भीड़ ने चाकू मारकर आग लगा दी। ढाका में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

4- सोमवार को जेस्सोर जिले में अज्ञात हमलावरों ने अखबार के संपादक और व्यवसायी राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी।

5- नौगांव जिले में, चोरी के संदेह में पीछा कर रहे स्थानीय लोगों के एक समूह से बचने की कोशिश में तालाब में कूदने के बाद एक 25 वर्षीय हिंदू युवक की डूबने से मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

‘भीड़ ने पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग’, बांग्लादेश में हिंदू युवक पर हमले के बाद पत्नी ने सुनाई दर्दनाक कहानी
विदेश
Family,Bangladesh Violence,Hindu man,attack on Hindu minorities,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Published on:

08 Jan 2026 05:11 pm

Hindi News / World / दीपू दास की हत्या करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या काम करता है आरोपी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

किसी वक्त लागू हो सकता है 500 प्रतिशत टैरिफ, भारत के खिलाफ ट्रंप ने ले लिया एक और बड़ा फैसला

Sanctioning Russia Act of 2025, 500% tariff, Secondary sanctions, Russian oil imports,
विदेश

“पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत”, रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

Pakistan begging for money
विदेश

लव ट्राएंगल में मास्टर साहब बर्बाद, स्कूल से सीधा पहुंच गए जेल

Love triangle school teacher attack
विदेश

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

Donald Trump
विदेश

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

Donald Trump and Gustavo Petro
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.