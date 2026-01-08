दीपू दास की हत्या करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या काम करता है आरोपी

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में हुई है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहयोग से यासीन को सरुलिया से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यासीन ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसने दीपू चंद्र दास पर हमला किया था और उसके शव को आग लगाई थी।