H-1B वीजाधारकों को बड़ी राहत, 1 लाख डॉलर फीस से छूट, ट्रंप सरकार के फैसले से लाखों भारतीयों को फायदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सरकार ने H-1B वीजा (H-1B Visa) पर नई सख्ती का ऐलान किया था, लेकिन अब मौजूदा वीजा धारकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि नई $100,000 (लगभग 84 लाख रुपये) की फीस केवल नए आवेदकों पर लागू होगी, न कि उन लोगों पर जो पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। इस फैसले से लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को राहत मिली है, जो अमेरिकी टेक कंपनियों में नौकरी करते हैं।